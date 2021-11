Le ministère de l'Intérieur, a annoncé ce jeudi 11 juillet, une baisse de 15,1% du nombre de morts sur les routes en France au premier semestre 2013 par rapport à la même période en 2012. 257 vies ont ainsi été épargnées pour ces six premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente…

Dans la Manche, pour la même période, 12 personnes sont décédées contre 18 l'année passée. Le nombre de blessés est en baisse de 11%, le nombre d'accidents corporels de 6,5% .

Premier facteur d'accidents mortels dans le département de la Manche : le refus de priorité. Suivent ensuite la conduite sous état alcoolique et la vitesse.

Ecoutez Marc Jean-Michel de la direction départementale des Territoires de la Manche

Baisse du nombre de tués sur les routes de la Manche au premier semestre Impossible de lire le son.

Le département de la Manche vient de signer un document général d'orientations pour les 4 ans à venir. Il définit les priorités en matière de sécurité routière.

6 enjeux ont été retenus : les personnes vulnérables, les jeunes, la lutte contre l'alcool et les stupéfiants, les risques routiers professionnels, les deux-roues motorisés et les séniors de plus de 65 ans.