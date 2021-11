Au fil de la Seine, laissez-vous guider, de Poses à La Bouille

L’abbaye de Bonport (1) en fait partie. La légende raconte que Richard Cœur de Lion chassait le cerf dans les environs lorsqu’il manqua de se noyer en Seine. Il promit, s’il était sauvé, de fonder un monastère à l’endroit où il arriverait à “bon port”. De l’abbaye cistercienne on peut encore admirer le réfectoire voûté du XIIIe ou encore la salle capitulaire.

La Bouille charmante

Le fleuve croise ensuite la route d’Elbeuf. Ancienne cité drapière, la ville garde comme témoin de ces années de vastes bâtiments de briques rouges. C’est d’ailleurs dans les anciennes usines Blin et Blin que ce s’est installé le musée intercommunal d’Elbeuf, témoin de cette époque de forte activité industrielle. Au fil des courbes, la Seine s’approche de Rouen. La ville peut s’enorgueillir d’avoir vu naître Pierre Corneille ou Gustave Flaubert. Elle est aussi célèbre pour ses nombreuses églises et sa cathédrale dont la flèche en fonte est couronnée de clochetons de cuivre. Notre-Dame a d’ailleurs séduit Monet qui l’a représentée dans une série de toiles. De toute sa taille, l’édifice veille sur la vieille ville et ses ruelles médiévales peuplées de maisons à colombages.

Pour finir la périple, un passage à la Bouille (7) s’impose. On y venait autrefois de Rouen pour déguster les spécialités locales et goûter aux charmes de la campagne. Les peintres et les écrivains se sont laissé séduire par ce petit village, où est né Hector Malot, le père de Rémi sans famille. Aujourd’hui encore, il a conservé ce charme suranné qui attirent toujours en été, les artistes, immortalisant, à leur tour, les couleurs et les lumières de ce petit coin de Normandie.

Les joyaux des berges du fleuve

Le Moulin Amour (2), au sud de Caudebec-lès-Elbeuf, est le dernier témoin d’une armée de moulins hydrauliques installés autrefois sur l’Oison. Abandonné, le moulin a échappé à l’oubli grâce aux passionnés de l’Association pour la valorisation du patrimoine normand. Restauré, il accueille aujourd’hui des animations autour de la meunerie, mais aussi des visites découvertes.

Des découvertes, ce n’est pas ce qui manque à Orival (3). Dans les profondeurs de la forêt se cache un oppidum gallo-romain. La commune héberge également une charmante église du XVe siècle semi-troglodyte. Un autre édifice religieux, la basilique de Bonsecours (5), retiendra l’attention du visiteur. A cet endroit, au XVIe siècle, se trouvait une chapelle hébergeant une Vierge, vénérée pour avoir protégé la ville de la peste. Non loin de la basilique, s’élève le monument édifié à la fin du XIXe siècle en l’honneur de Jeanne d’Arc. Situés en hauteur, les lieux offrent un panorama exceptionnel sur Rouen.

Enfin, les amateurs de sport nautique et de baignade trouveront leur bonheur à la base de loisirs de Bedanne (4) qui propose de nombreuses activités nautiques.

A VOIR DANS LES ENVIRONS

Collégiale de Saussaye

C’est au XIIe siècle que la collégiale Saint Louis La Saussaye a été édifiée. Depuis le temps et les conflits ont imprimé leur marque sur les lieux, mais les lieux se visitent encore.

Pratique. La Saussaye (5km au sud d’Elbeuf). Ouvert tous les jours de juillet à septembre, de 11h à 17h.

Les Roches d’Orival (3)

Le long de la Seine les hautes roches blanches et les panoramas ne manquent pas. Un sentier, celui du “nouveau monde à la roche Fouet”, permet de découvrir les charmes du secteur.

Pratique. Orival. N’hésitez pas à emprunter la D18 qui longe la Seine.

Château de Belbeuf

Située à quelques kilomètres de Rouen, la ville de Belbeuf héberge un joli château. Construit au XVIIIe, il a été abandonné après la Seconde guerre mondiale, puis restauré.

Pratique. Le château, propriété du groupe Axa, ne se visite pas.

Côte Sainte-Catherine

Elle offre un panorama magnifique sur la Seine et la ville de Rouen et les clochers de l’agglomération. Une table d’orientation installée récemment permet de repérer les différents éléments du paysage.

Pratique. Côte Sainte-Catherine, rue Henri Rivière, Rouen.

Rouen

Ce ne sont pas les monuments d’exception qui manquent. Ne manquez pas le palais de justice de Rouen, ancien siège du parlement de Normandie. L’abbatiale Saint-Ouen, l’église Saint Maclou. Les enfants pourront faire des découvertes scientifiques au Hangar H2O.

Pratique. Retrouvez l’ensemble des informations sur www.rouentourisme.com

Robert le Diable

Les ruines de son château, installée sur une colline, domine la commune de Moulineaux. Longtemps laissé à l’abandon, l’édifice bâti au XIe siècle est en cours de restauration.

Pratique. Moulineaux. Ouvert entre avril et octobre de 10h à 18h30.