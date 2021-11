Feux d'artifice : le programme dans le Calvados

Samedi 13 juillet à 23h, les artifices seront lancés sur les plages de Villers-sur-mer, Cabourg, Courseulles-sur-mer et Ouistreham, ainsi que dans la clairière du bois de Lébisey à Hérouville St Clair.

Dimanche 14 juillet, sur le quai de la Jetée de l’Est à Honfleur c’est un spectacle pyromusical qui sera donné. A Deauville, vous êtes invités à 22h sur la place du marché pour recevoir un lampion et défiler jusqu’à la plage au son de la fanfare et apprécier le feu d’artifice. Enfin, à Caen le bal aura lieu de 18h à 22h au Château et le feu débutera à 23h sur l’Hippodrome, boulevard Yves Guillou.

Pendant le reste de l’été profitez des feux d’artifices de Cabourg le 30 juillet, le 10 et le 30 août, de Ouistreham le samedi 3 août, et de Villers-sur-mer le 14 août.