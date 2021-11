Tourville-la-Rivière : opération et jeu solidaires pour le Burkina Faso

Cette collecte de fournitures a pour objectif de récolter un maximum de fournitures scolaires au profit de La Croix Rouge Française.

En parallèle, un jeu concours permettra à deux visiteurs du centre commercial de gagner un voyage au Burkina Faso et de distribuer ainsi la collecte aux enfants. Le jeu se fera à l'aide de bornes tactiles dans le centre et sa page facebook. Pour les plus jeunes, un concours de dessin sera organisé pour les enfants de 3 à 12 ans. Ils devront colorer une hutte africaine, présente sur les flyers distribués en boîtes aux lettres, disponibles dans les boutiques du centre ou téléchargeables sur le site internet du centre commercial. L’auteur du dessin qui aura obtenu le plus de votes se verra offrir un week-end pour quatre personnes en Safari Lodge au zoo de Cerza.