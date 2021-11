Jérôme Rothen de retour au SM Caen !

La cinquième arrivée malherbiste de cet été 2013 restera certainement comme la plus commentée, autant sur qu'en dehors du terrain. Après les signatures de Kanté, Kodjia, Appiah et Autret, les dirigeants normands ont réussi à s'attacher les services de Jérôme Rothen. Libre de tout contrat après avoir résilié avec Bastia le 2 juillet dernier, le milieu de terrain de 35 ans va donc boucler la boucle de sa riche carrière par un retour aux sources.

Arrivé en formation en 1994, Rothen est l'un des symboles de l'ère Pascal Théault à la fin du siècle dernier. Pendant trois saisons, le gaucher joue 98 matches en championnat pour 11 buts avec le SM Caen. Parti pour Troyes en Ligue 1, il est ensuite devenu un élément incontournable de Monaco avec qui il jouera la finale de Ligue des Champions en 2004 avant de rejoindre le PSG, club dans lequel il devient là encore une icone, lui le Parisien de naissance.

Mais la fin de la décennie 2000 ne lui est pas des plus favorables. Délaissé par le PSG, il part pour l'Écosse et la Turquie avant de connaître une année de chômage. C'est à Bastia que Rothen rebondit, en Ligue 2 où il décroche la montée et le titre de meilleur joueur en 2012. Malgré une belle saison avec les Corses (28 matches), la vie de famille lui manquait. Du haut de ses 556 matches pro, utilisable autant sur le côté gauche qu'en position de récupérateur, Rothen va encore rendre nombre de services à Malherbe.

Et au-delà même des performances sur le terrain, l'arrivée d'un joueur de sa stature va forcément créer une dynamique nouvelle chez les supporters. Si Caen avait perdu bien plus qu'un joueur avec le départ de Sorbon à Guingamp, le club a fait la bascule inverse en faisant signer bien plus qu'un simple milieu de terrain avec l'arrivée de Rothen....

Jérôme Rothen né le 31 mars 1978 à Chatenay-Malabry

Milieu de terrain

Clubs successifs :

SM Caen (1997-2000),

Troyes (2000-janv 2002),

Monaco (janv 2002-2004),

PSG (2004-2009),

Glasgow Rangers (ECO, 2009- janv 2010),

Ankaragucu (TUR, janv 2010- juin 2010),

PSG (2010-2011),

Bastia (2011-2013),

SM Caen (2013)

Carrière :

Championnat : 441 matches -37 buts

Coupes : 57 matches - 2 buts

Coupes d'Europe : 43 matches - 4 buts

Supercoupe : 2 matches - 1 but

International FRANCE A : 13 sel- 1 but

Total : 556 matches- 45 buts