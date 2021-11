Sécurité routière : tolérance zéro sur les routes cet été

"Tolérance zéro". Le ton est donné alors que les premiers vacanciers s'apprêtent à prendre la route. Il faut dire que 2013 s'annonce déjà comme une année noire en terme de sécurité routière : 27 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Seine-Maritime pour les seuls six premiers mois de l'année.

Les contrôles vont donc être renforcés sur les routes durant les deux mois d'été. Les forces de l'ordre seront particulièrement vigilantes au strict respect du code de la route, aux limitations de vitesse et d'alcoolémie. En effet, les chiffres montrent que les principales causes d'accidents gravel en période estivale sont la vitesse, l'alcool et les stupéfiants.