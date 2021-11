2 comités de pilotage pour la route nationale 12

Les comités de pilotage sont installés. Mais l'histoire nous a appris à prendre avec beaucoup de prudence les annonces concernant la Nationale 12. On ne compte plus les préfets, les députés, et même les ministres qui ont fait des annonces qui sont restées au stade... d'annonces!

Les 2 comités de pilotages qui viennent d'être installés concernent la RN12 à l'est et à l'ouest d'Alençon.

A l'Est d'Alençon, sur 2 portions de route :

- entre Mortagne et Tourouvre, pour 30 millions d'euros et entre Sainte-Anne et Saint-Maurice-Les-Charancey, pour 33 millions d'euros. Les études préalables à la déclaration d'utilité publique seront lancées au début de l'année prochaine, pour une entrée en circulation début 2020.

- à l'ouest d'Alençon : pour la déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon. Selon le préfet "de nouvelles études préalables à de nouvelles enquêtes publiques pourraient être réalisées à partir de la fin de l'année prochaine".

Le préfet, qui utilise toujours le conditionnel, précise que les travaux de cette déviation "pourraient prétendre à une inscription au plan de modernisation des infrastructure 2015/2019". La population locale attend cette rocade depuis maintenant 60 ans.