Les passagers refusent de remonter dans l'avion

Un avion apparemment mal entretenu a décollé de l'aéroport de Deauville dimanche 11 avril au matin. À bord, se trouvaient 166 passagers en vol pour l'Égypte. Avant d'atterrir à Taba, le Tupolev de la compagnie égyptienne Coral Blue devait faire une escale à Mérignac, l'aéroport de Bordeaux. Chose faite. Néanmoins, les passagers ont exigé le remplacement de l'avion dès leur arrivée dans le Sud-Ouest. En cause, le mauvais état de l'avion, des sièges usés et des fuites dans la cabine. La Direction générale de l'aviation civile a même découvert, lors d'un contrôle de plus de deux heures, que les pneus étaient presque usés. La majeure partie des passagers ont redécollé dans la soirée de dimanche, à bord d'un McDonell Douglas. Destination : l'Égypte, enfin.



