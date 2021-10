Espoir pour le FC Rouen : du renfort à tous points de vue

Ce partenariat se décomposera comme suit : 1 million pour les deux prochaines saisons puis 500.000 sur les trois suivantes. C'est ce qu'ont annoncé le club et Daniel Havis, le PDG de la mutuelle, vendredi 21 juin, officialisant ce nouveau partenariat de poids. La Matmut a expliqué vouloir ainsi accompagner la création d'un futur grand club rouennais. Le président du FCR Thierry Granturco en a profité pour annoncer deux augmentations de capital (1,35 million d'euros puis un million) afin d'effacer les dettes et repartir sur des bases saines pour l'exercice 2013-2014.

Joris Colinet arrive

Côté transferts, comme c'était pressenti, le milieu gauche Ousmane Cissokho prolonge l'aventure rouennaise pour une année plus une autre en option. Les Diables rouges voient également l'arrivée de l'ancien attaquant de l'US Quevilly et d'Orléans, Joris Colinet, qui intègre l'effectif pour deux saisons. Formé à Rouen, cet attaquant pourra apporter son physique et sa technique à l'effectif. Il a participé aux deux belles épopées de l'USQ en coupe de France, en 2010 et 2012.