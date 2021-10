Caen : “Valoriser la vie des quartiers”

Que sont réellement les budgets participatifs ?

“Les budgets participatifs sont les travaux pratiques de la démocratie de proximité. C'est un soutien financier aux initiatives d'habitants pour renforcer le lien social, valoriser la vie des quartiers caennais et développer leur identité. C'était un engagement de la municipalité au début de son mandat. Neuf conseils de quartiers avaient monté cinq projets, trois ont été retenus. Concrètement, cela représente trois enveloppes budgétaires accordées : deux de 5 000 euros et une de 4 900 euros”.

Quels sont les trois projets sélectionnés ?

“Le premier concerne l'élaboration d'un site Internet pour les quartiers Calvaire Saint-Pierre, Université et Saint-Julien. Son but est de favoriser l'installation des nouveaux arrivants et permettre aux habitants d'avoir accès à un agenda de quartier qui regroupe toutes les manifestations. Une mise en ligne du site est envisagée à la rentrée prochaine. Le second projet va donner vie à “la fête de la Libération de la rive droite “. Il réunit les quartiers gare SNCF, Demi-Lune, Sainte Thérèse, Guérinière, Saint-Michel, Vaucelles, Armand Marie et Grâce de Dieu. Les habitants avaient constaté que rien n'était prévu dans les commémorations à Caen sur les combats de la rive droite. L'objectif est les mettre en valeur et de rassembler les habitants autour de cette manifestation.

Il en va de même pour le troisième projet qui concerne le Chemin Vert. A l'occasion de l'installation temporaire de la Salle mobile d'animation des quartiers, les habitants veulent organiser une série de manifestations dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance des pays africains francophones. Sont prévus notamment une conférence débat, de la danse et un “repas citoyen”, sur quatre jours en juin”.

Et les projets qui pas été retenus ?

“Certains n'étaient pas assez aboutis dans leur construction, notamment financière. Nous allons accompagner les habitants dans cette étape pour qu'ils puissent les représenter en 2011. Car l'an prochain, six nouveaux conseils de quartiers bénéficieront de budgets participatifs et nous en prévoyons neuf en 2012. Un embryon de projet a retenu toutefois notre attention à la Pierre Heuzé : l'organisation d'une “fête de la soupe”. Elle sera peut-être associée à la mise en place de jardins partagés. Le quartier pourrait ainsi produire à terme ses propres légumes pour faire la soupe”.



Une vie, six dates avec Pascal Blanchetier

1964 Naissance à Paris

1985 Entrée dans l'Education nationale

1992 Accompagne Jean-Pierre Chevénement dans la création du Mouvement des citoyens

2000 et 2005 Naissance de Bertrand puis de Laure, ses enfants

2008 Accord avec Philippe Duron en vue des élections municipales

Novembre 2008 Etats généraux de la démocratie de proximité







