Jurques, près de Caen : naissance exceptionnelle d'une panthère des neiges

Le 6 mai, Gaspard, a vu le jour. Il s'agit d'une panthère des neiges, une des espèces les plus menacées au monde. Gaspard est né dans le cadre d’un programme européen d’élevage. Il sera élevé par Guillaume et Claude Ourry. En effet, la maman, dont c'était la première gestation, n’a pas su s’en occuper à sa naissance. Au programme donc : biberon toutes les 3h, soins et câlins…

Jurques a aussi enregistré récemment d'autres naissances : trois lémuriens makis cattas (dont des jumeaux) et un damalisque à front blanc.