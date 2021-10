Les cadences inquiètent à Renault Trucks

À l'heure actuelle, les salariés travaillent en moyenne trois jours par semaine pour cause de chômage partiel. Une période pendant laquelle, ils touchent 75% de leur salaire brut par jour chômé. L'activité quotidienne de l'usine dure de 5h45 à 21h15. En une journée, 260 cabines de camions sont réalisées par les deux équipes qui se succèdent. Cette cadence est contestée par les syndicats. Une production étalée sur quatre jours leur semblerait plus avantageuse.

Selon Philippe Poisson, responsable CGT, “les salariés travaillent à des cadences plus élevées qu'à l'époque où l'activité n'avait pas subi la crise. La fatigue se fait sentir. D'autant plus que, sans intérimaire depuis plus d'un an, la moyenne d'âge dans l'usine de Blainville-sur-Orne est de 41 ans. Près de 1 500 salariés ont plus de 50 ans” .

Les effectifs vieillissants de l'entreprise représentent effectivement l'un des plus importants enjeux d'avenir en matière d'emploi pour l'entreprise.



