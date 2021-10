Le 1er emploi d'avenir dans le secteur privé signé dans le Bocage

L'entreprise a été reprise il y a peu par M et Mme Valentin, qui ont embauché avec ce nouveau contrat Gaëtan Chartrain de Tinchebray.

Ce type de signature reste inhabituel dans le secteur privé et l'assistance était nombreuse : député-maire de Flers, représentants de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de la CCI, du maire de Tinchebray...

Le sous-préfet d'Argentan a souligné que 40.000 emplois d'avenir ont été signés depuis décembre 2012, date du premier contrat. Sur ces 40.000 emplois, seuls 2,2 % se sont soldés par une rupture.

Dans le cas de Gaëtan, il était tellement volontaire et désireux d'avoir ce poste et M. et Mme Valentin très enthousiastes que le dossier a été monté en seulement 5 jours !

Le jeune embauché va bénéficier de 2 formations spécifiques à son nouveau milieu, celui des biocoop. Il sera notamment formé à l'univers du bio, l'hygiène et la sécurité, l'accueil du client, le pilotage d'un rayon.