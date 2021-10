Le "café suspendu" à la rouennaise : un pavé dans le marc !

"Je suis récalcitrante à l'idée de donner une pièce dans la rue, car je ne sais pas ce que la personne va en faire". Qui, comme Stéphanie, n'a pas rechigné à ouvrir son porte-monnaie dans la rue de peur de contribuer à payer une cannette de bière plutôt qu'un sandwich ou une boisson chaude ? Conseillère à la mission locale, cette jeune femme à la fibre sociale a trouvé une astuce pour permettre à la générosité des Rouennais de s'exprimer sans réserve : développer les "cafés en attente" dans l'agglomération.

Inspiré des "cafés suspendus", tradition née dans les bars napolitains, les "cafés en attente" tendent à se propager en France. Stéphanie s'est informé à leur sujet sur les réseaux sociaux et en a importé le principe à Rouen, au début du mois d'avril.

Sandwichs et baguettes

Le fonctionnement ? Tout bon samaritain peut se rendre dans un des établissements répertoriés sur www.facebook.com/uncafeenattenterouen afin d'y payer un café en avance à une personne dans le besoin. "Cela s'adresse également aux personnes retraitées, aux étudiants ou aux demandeurs d'emplois pour qui se payer un café serait difficile. L'idée est aussi de générer du lien social", précise Stéphanie. "Chacun peut s'emparer du concept pour aller démarcher les commerçants".

Premier à avoir répondu favorablement, Olivier Lenoble, le patron du Zèbre à pois, situé rue aux Ours à Rouen, n'a pas hésité une seconde. "Il n'y avait aucune raison de refuser" ! A ce jour, il existe à Rouen deux autres établissements qui participent à l'opération : le Zooloo Pub Roi Né, situé rue Cauchoise et réputé pour son engagement social, ainsi que le Croissant Doré de la rue Champemesle. Cette boulangerie va même plus loin puisqu'elle propose également des sandwichs et des baguettes "en attente". Avis aux profiteurs : "C'est la personne qui en a besoin que vous volez", insiste Stéphanie.