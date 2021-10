Budget du Conseil général du Calvados : le président tire la sonnette d'alarme

Dans ce département, la baisse des droits de mutation, cette taxe perçue par la collectivité lors d'une transaction immobilière, est plus forte que prévu. Cela représente un total de 15 millions d'euros en moins !

Dans le même temps, les bénéficiaires d'aides, comme le RSA par exemple, sont de plus en plus nombreux. Plus de dépenses donc et moins de recettes.

Pour Jean-Léonce Dupont, le gouvernement doit intervenir, sans quoi les dépenses de solidarité vont plonger le Calvados dans le rouge. Écoutez le président.