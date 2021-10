Le CHU de Rouen s’attaque aux escarres

Concrètement, elle se rend sur tous les sites du CHU de Rouen pour former et informer les professionnels de santé afin de prévenir et de soigner les escarres, cette plaie causée par une pression exercée trop longtemps sur une partie de la peau. "Cette pression entraîne quasiment la mort des tissus. Si on ne les soigne pas vite, cela se dégrade très rapidement", explique-t-elle.

Touche tout le monde

Les personnes âgées sont souvent touchées, parce qu’elles sont immobilisées longtemps. "Il n’y a pas de pathologie propre, même des patients sains peuvent déclarer des escarres". Pour éviter leur apparition, les patients sont changés de position régulièrement. "Nous veillons de près à l’alimentation car dénutrition, déshydratation et escarres sont très liées."

Dans les services, la demande d’information, de formation et d’échange est grande. La prise en charge des escarres est une problématique sur laquelle le CHU travaille depuis les années 2000. La création de ce poste était une étape supplémentaire de ce plan d’action. Et cela paie. En dix ans, le taux d’escarres a diminué de 22 à 10 %.