Mobilisation pour la journée mondiale des donneurs de sang

La 10e Journée mondiale des donneurs de sang se déroulera le 14 juin prochain, dans plus de 190 pays à travers le monde. Pays hôte de cette nouvelle édition, la France se mobilise plus que jamais pour promouvoir le don de sang bénévole, à travers des animations et des campagnes de sensibilisation.