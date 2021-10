Il était une fois... 1001 plaisirs : Festival du conte à l'Aigle

Il était une fois... 1001 plaisirs des enfants. Ce festival du conte est organisé par la Médiathèque et le Service Culturel de la ville de l'Aigle.



Au programme un caraconte, un conteur accueille les enfants à bord d'une drôle de caravane rouge et blanche aménagée. Un voyage en yourte, rien de tel pour voyager en histoires que de se retrouver dans un endroit insolite. Rencontre, débats et dégustations de pâtisseries sont également prévues.

Ecoutez, Serge Delavallée, Maire adjoint à la culture.