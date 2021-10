"On note une baisse de fréquentation à l'office de tourisme de 14% entre 2012 et 2011", relevait la directrice de l'office de tourisme, Frédérique Gervais. 116.224 visiteurs s'y sont succédé dans l'année, dont 41% de Français hors Caen et 40% d'étrangers. La clientèle britannique est la plus representée, et compte pour un visiteur étranger sur 5.