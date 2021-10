Stephen King - Juste avant le crépuscule

Descriptif du libre Juste avant le crépuscule de Stephen King par l'éditeur:

Se trouver au mauvais endroit au mauvais moment n’est jamais enviable. Mais se trouver au mauvais endroit au mauvais moment dans une histoire de Stephen King est bien pire encore !

Le premier recueil de nouvelles de King depuis Tout est fatal (2004) : 13 histoires dans la lignée des meilleurs épisodes de Twilight Zone, 13 histoires bien méchantes qui « ouvrent une trappe entre la réalité et cette période crépusculaire où tout, absolument tout, est possible. »

Un recueil qui mêle brillamment suspense, humour noir et rebondissements.

