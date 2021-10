Orne : plusieurs infractions aux stupéfiants

Jeudi 6 juin, les militaires de la communauté de brigades de La Ferté-Macé et du PSIG de Domfront ont procédé à un contrôle dans l'agglomération de La Ferté-Macé, avec l'appui de l'équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Vire. Cette opération a donné lieu à l'ouverture de 2 procédures pour détention de produits stupéfiants et de petites quantités de résine de cannabis ont été saisies.

2 jours plus tard, à Lougé-sur-Maire, les gendarmes ont effectué un contrôle du même type. A cette occasion, 5 procédures ont été ouvertes : 4 pour détention et usage de stupéfiants, la cinquième pour un simple usage. Là aussi, de petites quantités de résine de cannabis ont été saisies.