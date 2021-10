L'application Jumièges 3D séduit le monde entier

Cette application sur tablette numérique ou smartphone permet, depuis septembre dernier, de découvrir l'abbaye de Jumièges, propriété du Conseil général de Seine-Maritime, telle qu'elle était avant sa destruction tout en la visitant réellement.

Elle se base sur des techniques de réalité augmentée, dans lesquelles la 3D vient "enrichir" la réalité. "Ce principe novateur et unique en France, sous cette forme, révolutionne entièrement la présentation des sites historiques. Rendre la culture accessible à tous et permettre à chacun de découvrir le patrimoine seinomarin font plus que jamais partie des ambitions du Département", explique Didier Marie, Président du Département de Seine-Maritime.

Le 9 juillet prochain, à Stockholm, l'application Jumièges 3D sera en lice en final du concours "International Design & Communication Awards - IDCA", dans la catégorie "Best App", meilleure application. Elle aura pour concurrents "L'Amsterdam d'Anne", une application développée par le Musée de la Maison d'Anne Franck, et "Verso", un magazine digital pour tablettes sur les coulisses de l'art, produit par l'Institut des Arts de Minneapolis.