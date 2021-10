Armada : 1.300 personnes assurent la sécurité

Avec l'arrivée massive des amateurs de bateaux, la sécurité est inévitablement une préoccupation majeure pour la préfecture de Seine-Maritime. Près de 400 policiers, 600 gendarmes, 200 pompiers, du personnel hospitalier ou encore des volontaires de la Croix-Rouge et de la protection civile, sont sur le qui-vive.

Au total, 1300 personnes sont mobilisées pour s'assurer que la fête ne soit pas gâchée. Le tout avec une "très bonne collaboration et transversalité entre les différents services", salue Pierre-Henry Maccioni, le préfet du département.

Trois hélicoptères

Sur le site de l'Armada, tous ces fonctionnaires et volontaires prêteront une attention particulière aux trois risques majeurs mentionnés par Pierre-Henry Maccioni : "les chutes à l'eau, les malaises dus à la chaleur et les mouvements de foule". Six postes de secours, dont un médicalisé par le SAMU, une vingtaine de moyens nautiques et trois hélicoptères de surveillance visent à prévenir tout accident et, s'il le faut, à réagir rapidement.

En ce qui concerne la sécurité routière, autre priorité pour la préfecture, de nombreux policiers et gendarmes se relaieront pour limiter au maximum le nombre d'accidents. Pierre-Henry Maccioni invite d'ailleurs les visiteurs à privilégier l'utilisation des transports en commun.

Poste de police

Un dispositif anti pickpocket composé de policiers en civil, et – il s'agit d'une nouveauté - de caméras mobiles de vidéosurveillance a été mis en place. Ceux qui seraient malgré tout victimes d'une mauvaise expérience peuvent se rendre au poste de police situé, Rive Droite, à proximité du Pont Guillaume le Conquérant. Celui-ci est ouvert tous les jours à partir de 10 heures pour recevoir des plaintes.

Jonathan Rohman