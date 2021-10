Armada : la ville de Rouen vibre au rythme de ses quais

Sans compter les bars et les restaurants des bords de Seine qui jouent aussi la carte des festivités. Les promeneurs y trouveront quinze restaurants, notamment dans les hangars réhabilités, dont le Hangar 10 qui a ouvert récemment ses portes. Seront également présents douze stands de vente à emporter et un bar à guiness à l'ambiance "pub". A noter : les quais sont ouverts au public à partir de midi ce 6 juin et de 10h à 2h du matin les jours suivants.

Concerts et animations

Une “Grande Roue” domine les quais rive gauche, non loin du hangar 108. L'occasion de contempler l'Armada sous un angle unique.

A chaque édition, l'Armada se renouvelle. Cette année, des villages à thème ont pris leur quartier au bord de l'eau, sur les quais rive droite et gauche ainsi qu'autour du bassin Saint-Gervais. Ils réunissent 166 exposants, autour de huit thémathiques ou mondes différents : le village Avenir et Innovation, le village des associations, le village des P'tits Pirates (espace jeux pour les enfants), le village des Horizons Marins, le village du Monde, le village de l'Eau, du Bien vivre en Normandie, le village écossais.

Si les journées seront dédiées aux visites, le soir, les quais vivront au rythme des concerts gratuits donnés en plein air. Pour fêter l'arrivée des bateaux, les quais vont s'embraser, ce jeudi 6, à 23h30. Puis tous les soirs, du vendredi 7 juin au samedi 15 juin à 23h30, les cieux s'illumineront de feux d'artifice, tirés à partir de la presqu'île Rollet.