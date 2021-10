Raphaël Guerreiro les a tous bluffés

Raphaël Guerreiro a déjoué les pronostics et surpris son monde. Seul Jérémy Sorbon, parmi les joueurs de champ, a passé plus de temps que lui sur le rectangle vert cette saison. 21 minutes, pour être précis. Le Parisien né d'un père portugais et d'une mère française a disputé les 38 rencontres de championnat dès sa première saison en Ligue 2 et n'a été remplaçant qu'à une seule reprise.

Titulaire à Ajaccio lors de la première journée de championnat en raison de la suspension d'Aurélien Montaroup, il était retourné sur le banc la semaine suivante contre Auxerre. Patrice Garande a vite révisé ses plans à son sujet, convaincu par ses qualités techniques, sa vivacité et son intelligence de jeu. "Quand on lui dit quelque chose, il comprend tout de suite", apprécie le technicien caennais. Raphaël Guerreiro n'a plus quitté le onze de départ dès le mois d'août.

Trois fois joueur du mois

Non content de se révéler aux yeux du public caennais, et probablement de ses partenaires également, il a aussi convaincu la Ligue 2. L'ancien pensionnaire de Clairefontaine a été élu dans l'équipe-type du championnat à l'occasion des trophées UNFP. Trois fois, dont la dernière en mai, les supporters caennais l'ont désigné comme "joueur du mois" sur Internet. Nul n'a fait mieux. Malgré des statistiques modestes (un but et une passe décisive), Raphaël Guerreiro a séduit beaucoup de monde.

"C'est un joueur extraordinaire et un homme extraordinaire aussi", dit de lui Patrice Garande. De quoi lui ouvrir de nouvelles portes ? L'international espoir portugais est forcément suivi par d'autres structures, mais il n'a qu'une idée en tête : rester à Caen. "Quand on voit la saison que j'ai faite et la confiance qui m'a été donnée, j'ai bien envie de continuer ici. J'adore ce club." La solution idéale pour Caen ? Transférer Raphaël Guerreiro à Lille pour cinq millions d'euros et se le faire prêter un an dans la foulée…