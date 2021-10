La Normandie vue d'un cerf-volant

Qui n'a jamais eu envie de photographier des lieux hors du commun avec la vision d'un oiseau ? Grâce aux nouvelles technologies et à un cerf-volant, ce n'est plus du domaine du rêve mais bien du domaine du possible. François Levalet, amateur de cerf-volants depuis l'enfance, a décidé, il y a deux ans, de se lancer dans l'aventure après avoir bien étudié la question.



Une technique inventée au XIXe siècle

“J'ai découvert la technique sur Internet en discutant avec quelques pratiquants. L'aérophotographie par cerf-volant, qui a plus de cent ans, a été remise au goût du jour grâce au numérique. Je raccorde au fil du cerf-volant une nacelle où je place ensuite un appareil photo. Je peux aussi y mettre une caméra à 360°. Les possibilités se déclinent alors à l'infini”, s'enthousiasme François Levalet, photographe et “cervoliste” caennais. Depuis ses premières photos à Ouistreham pour se faire la main, il n'a eu de cesse de multiplier les expériences. Agé de 32 ans, ce géographe de formation s'est très vite tourné vers des archéologues normands pour leur proposer ses services. Très demandeurs, les chercheurs ne manquent pas de faire appel à ses services pour réaliser des photos à moindre coût.

“L'aérophotographie par cerf-volant est un outil souple qui ne demande pas beaucoup de matériel et qui me permet donc d'agir rapidement et presque n'importe où. Et puis, son usage est peu onéreux. Mes clichés sont facturés entre 80 et 150 €, un coût qui dépend surtout du temps qu'il me faut pour prendre la photo demandée”, explique ce jeune auto-entrepreneur. Le marché de l'aérophotographie par cerf-volant se développe tout doucement dans la région.

Contact : 06 81 68 57 39 ou www.archeokap.com.



