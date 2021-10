Eoled : "démocratiser le petit éolien"

Alternative au tout nucléaire, la production d'énergie par le biais d'éoliennes n'est pas encore très développée dans la région. Créée il y a un an, l'entreprise EOLED, actuellement en pépinière à Colombelles, a décidé de tenter sa chance en proposant aux particuliers comme aux professionnels de Basse-Normandie des éoliennes à taille réduite correspondant à leurs besoins énergétiques.



Energies propres

“ Mon objectif est de démocratiser le petit éolien en Normandie, de faire comprendre aux gens l'utilité d'aller vers des énergies propres et renouvelables, de développer cette solution que nous avons de produire de l'énergie électrique à partir du vent ”, explique Marc Legrand, directeur et actuellement unique salarié de cette toute jeune entreprise. A ce jour, EOLED a signé la réalisation de trois éoliennes et de nombreux dossiers sont en attente.

Par ailleurs, EOLED s'attache à développer la vente de LED, des composants électroniques pour l'éclairage certes coûteux mais aux capacités énergétiques très importantes.

Contact : EOLED, Energie éolienne et éclairage LED, Campus Effiscience 2, 2, rue Jean Perrin, à Colombelles. Tél. 02 31 46 22 68.



