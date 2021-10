Caen : Promocash fournit les professionnels de l'alimentation

Parmi eux, Promocash. L’entreprise, appartenant au groupe Carrefour, fournit 4 200 professionnels de l’alimentation.

“Restaurateurs, boulangers, épiciers, mais aussi associations ou comités d’entreprise... ce sont tous nos clients”, énumère Claude Lempereur, gérant du Promocash de Colombelles, installé dans la zone Normandial.

L’enseigne et ses 36 salariés ont emménagé dans ces nouveaux locaux en novembre 2011. Un choix stratégique salué par le gérant : “Nous sommes plus proches de la côte Fleurie et de ses restaurants. Depuis, notre chiffre d’affaires a considérablement augmenté”.



Et maintenant, le Drive

La force de l’entreprise tient aussi dans ses produits frais : fruits, légumes, poissonnerie et boucherie. Surtout, “c’est le seul Promocash avec une boucherie traditionnelle”, se félicite le gérant. Et pour écouler ses 12 000 produits référencés, l’établissement s’est doté d’un Drive et d’un service de livraison. Avec un seul objectif : "Satisfaire le client car le reste, c’est de la littérature".