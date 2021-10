Le GECO ou la nouvelle façon de voir l'emploi

Emploi avec une initiative originale à Cherbourg. Le GECO, le premier groupement d'entreprises de la Manche vient de voir le jour. Le principe est simple. Les salariés sont embauchés en fonction des besoins des entreprises adhérentes. Ils enchaînent ensuite les postes sur des périodes plus ou moins courtes mais sans jamais rester inactif. Plus d'infos : gecotentin@orange.fr

Bonus AUDIO 1 / Un dispositif dans lequel le salarié et l'entreprise sont tous les deux gagnants. Véronique Hervieu, directrice du GECO.

Bonus AUDIO 2 / Pour Véronique Hervieu, la directrice du GECO, c'est un bon moyen de faire ses preuves quand on est jeune et de conserver un emploi quand on est plus âgé.