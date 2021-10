26e festival du livre de jeunesse et de la BD à Cherbourg

Durant 4 jours, le festival vous propose des animations et des lectures sur le thème "Des gars, des filles".

Beaucoup de questions à aborder sur ce thème:

Quelle est la place des filles dans notre société ? Quelle image les filles comme les garçons ont-ils d'elles / d'eux-mêmes ? Pourquoi les catalogues de jouets véhiculent toujours des images sexistes, avec des jouets roses pour les unes et bleus pour les autres ? Pourquoi y a-t-il toujours aussi peu de sages-hommes ou de conductrices de chantier ? Comment construire son identité, s'accepter tel / telle que l'on est et non pas tel / telle que l'on devrait être ? Comment résister aux pressions ? Comment accepter l'autre ?

Animations ludiques, rencontre avec les auteurs, dédicaces, concerts... c'est gratuit et c'est sur la plage verte. Ouverture au grand public vendredi de 17h à 18h et le week-end de 10h à 18h.

Le programme complet est à retrouver sur www.festivaldulivre.com

Ecoutez Catherine Gentile, organisatrice, nous présenter l'édition 2013: