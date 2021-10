Course-poursuite musclée dans les rues de Sotteville (76)

L'homme, au volant d'une vieille ZX, a été aperçu en train de griller un feu rouge par une patrouille de Police secours peu avant 3 heures du matin, rue du Dr Gallouen, à Sotteville-lès-Rouen. S'en est alors suivie une course-poursuite musclée dans les rues de la ville, l'homme n'hésitant pas à s'embarquer à contre-sens sur les ronds-points ou brûler de nombreux feux rouges. La police a été contrainte de jeter une herse de type Diva (à crevaison lente) dans la rue Pierre Sémart.

Le chauffard a fini par se garer sur un parking donnant sur l'avenue du Bic Aubert, où il a été interpellé non sans mal. Les forces de l'ordre ont dû briser une vitre de sa voiture pour l'en extraire puis le menotter. L'homme, âgé de 25 ans et résidant à Saint-Etienne-du-Rouvray, n'était pas titulaire du permis de conduire et présentait un taux d'alcoolémie supérieur au minimum autorisé. Il a été placé en garde-à-vue.