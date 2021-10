La fête du Vélo s'organise à Caen

La 17ème édition de la fête du vélo est un évènement célébré dans toute la France. A l'occasion de cette manifestation, la ville de Caen propose de nombreuses animations pour réunir les petits comme les grands autour de la pratique du vélo.

Cette année le thème est "le vélo ça rapproche". Le but est de fédérer un maximum de personnes autour de la "petite reine" et de promouvoir son utilisation écologique et respectueuse de l'environnement. Des sensibilisations sont aussi prévues pour adopter les bons comportements et rouler en toute sécurité.

Rudy L'Orphelin, maire adjoint chargé du développement durable et des déplacements de la ville de Caen nous détaille le programme complet de cette 17ème fête du vélo célébrée à Caen.

Toutes les infos sur www.feteduvelo.fr