A tout âge, laissez-vous conter !

Organisé par la bibliothèque départementale du Calvados, le festival touche un public large et les animations sont gratuites. Elles auront lieu dans tout le département.

Samedi 1er Juin, la maison d’édition manchoise "BIP", sera à Fleury-sur-Orne pour une lecture poétique et surprenante. Nous les retrouverons le vendredi suivant à Mouen, pour une "Balade en Gourmandise". Le spectacle musical "Trolls d’Ogresses" se jouera quant à lui samedi 1er à Saint-Aubin.

Le mardi, mercredi et jeudi, c’est au tour du Barcelonais Alberto Garcia Sanchez de présenter ses spectacles. Il se baladera pour cela entre Dives-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Ifs. Le voyage se poursuivra grâce à Jean Métégnier, qui viendra chanter son Italie en nous présentant des personnages drôles et attachants.

Pratique. Jusqu’au 8 juin dans tout le Calvados. Précisions sur www.bdp.calvados.fr.