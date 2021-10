Futsal : la Guérinière dans la cour des grands

L'histoire est belle : trois jeunes de la Guérinière, à Caen, veulent s'investir dans leur quartier. Ils décident d'ouvrir un club de futsal, inspiré du football, mais en plus technique. Toufik Daikal, l'un des trois associés, fait un retour sur images : "Le but, au départ, c'est de sociabiliser les jeunes de la Guérinière. Les trois premières années, le club était exclusivement composé d'habitants du quartier."

L'incroyable doublé

Le succès est au rendez-vous. "Pour gagner, on a accueilli des joueurs de toute la Normandie", raconte Toufik Daykal. Pari réussi. Le club a signé le doublé : champion et donc promu en Ligue 2, et vainqueur de la coupe régionale. "Et nous n'avons perdu aucun match." Le club est le premier de Basse-Normandie en termes de licenciés.

Les projets sont légion : "Nous allons fonder une école, nous avons monté une équipe pour les –17 ans et un championnat est en passe d'être créé dans cette catégorie." Une vraie fabrique de champions.