Caen la Mer : Coup dur pour le logement social

C'est la plus forte baisse au niveau national. A cela s'ajoute une attribution d'aides moins importante. Pourquoi ? La région est classée comme zone “peu tendue”, ce qui signifie qu'il n'y a pas de croissance du nombre d'habitants. “Si l'on prend en compte les 8000 à 10 000 demandes de logement non satisfaites à Caen en 2009, on comprend pourquoi la population ne peut pas augmenter...” Situation préoccupante pour l'agglomération Caennaise qui a mis au coeur de ses priorités le développement du logement. “L'incohérence réside dans le fait que l'Etat nous demande, à nous, collectivités territoriales, de nous impliquer dans la construction du logement social, pour au dernier moment, nous retirer le tapis sous les pieds” Conséquence, les bailleurs sociaux sont obligés pour construire de nouveaux logements de puiser dans leurs fonds propres puis de vendre leur patrimoine. “Mais on ne répare pas le moteur d'une voiture en en vendant les roues.”