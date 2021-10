Un incroyable camp gaulois découvert à Bourguébus

Dans le cadre d'une fouille préventive préalable à la construction d'un lotissement, les archéologues ont découvert un camp gaulois de dimensions exceptionnelles, à Bourguébus, au sud-est de Caen.

Déjà 7 hectares ont été mis au jour, et ce n'est pas fini. En comparaison, les plus grands camps répertoriés jusque-là atteignaient péniblement l'hectare. Anthony Lefort, le responsable des opérations en dit un peu plus sur ce camp du IIIe siècle avant Jésus Christ, dans l'extrait sonore ci-après.

Les 7, 8 et 9 juin prochains se tiennent les journées nationales de l'archéologie.