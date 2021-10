Rouen : le musée des Antiquités expose les souterrains de la ville

Rouen, ville millènaire, se découvre au musée des Antiquités. Pendant trois ans, Rouen souterrain présente dans la vitrine d'actualité du musée, le résultat des fouilles préventives effectuées dans le centre-ville durant la dernière décennie. Les fouilles de la rue aux Ours ouvrent la thématique.

Menée en 2009 par l'Inrap, la fouille préventive servant à l'évaluation archéologique du sol avant la construction d'un immeuble d'habitation, a permis de ressortir du mobilier datant de la période Gallo-Romaine.

Des ancêtres collectionneurs

Pièces de monnaies, fibules et autres artéfacts sont proposés à l'oeil du visiteur. "Nous voulons faire découvrir aux Rouennais l'histoire de leur ville et les interpeller sur le trésor qui se trouve sous leurs pieds", souligne Caroline Dorion-Peyronnet, directrice du musée. En plus des photographies présentant des vestiges immobiliers et permettant une meilleure approche de ce qu'était la rue à cette époque, un fragment de bouclier datant de l'Age du fer (1100-500 av J-C) permet de déterminer que les gallo-romain collectionnaient soit des affaires familiales, soit des objets militaires pour le prestige de leurs maisons.

Avec une vidéo ludique sur les métiers de l'archéologie, Rouen souterrain propose aux curieux des conférences et des visites guidées pour mieux découvrir l'archéologie préventive, ainsi que la fouille de la rue aux Ours. Le prochain cycle de Rouen souterrain présentera les fouilles des rues Vertes et Pouchet en 2017, et les résultats des fouilles du Donjon en 2018.

PRATIQUE. Le musée des Antiquités est ouvert du mardi au samedi, de 13H30 à 17H30, visite libre et gratuite.

Samedi 18 juin 2016, "Les fouilles de la rue aux Ours, 2009" conférence par Bénédicte Guillot archéologue à l'Inrap, Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dimanche 19 juin, de 14h à 18h, visite libre et gratuite. A 15H30 et 16H30 visite commentée et gratuite "Les fouilles révèlent le passé d'une riche cité".

