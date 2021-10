700 policiers pour Hollande à Caen

Nos confrères du Point révèlent que 700 policiers ont été mobilisés pour assurer la protection de François Hollande lors de sa visite à Caen .

L'hebdomdaire détail cet effectif sur son site Internet : "690 policiers et gendarmes sont mobilisés : environ 250 policiers caennais, 300 gendarmes mobiles issus de cinq escadrons (Dijon, Orléans, Satory et deux de Maisons-Alfort) et 140 CRS de deux compagnies".



Le président de la république devrait être... en sécurité à Caen ! A titre de comparaison, 800 policiers étaient mobilisés pour la "fête" du PSG au Trocadero.

INFO +

François Hollande vient d'arriver à Caen à 14h34 en voiture.