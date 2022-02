Liz Wardley a démâté

Ce matin au lever du jour, jeudi 17 décembre, dans une mer démontée et par un vent de force 7 avec rafales, Liz Wardley à bord du Monotype SolOceans a subit deux violentes sorties de route. Le Monotype SolOceans a démâté à 158 miles à l'ouest de Madère et à 619 miles au sud-ouest de Lisbonne. Liz Wardley n'est pas blessée et le Monotype SolOceans n'est pas abîmé. Liz Wardley s'est débarrassée des morceaux de mât rapidement pour éviter d'endommager la coque et le pont. Elle va établir un gréement de fortune pour rejoindre Lisbonne par ses propres moyens.



La jeune skipper est partie de Caen pour un tour du monde.





