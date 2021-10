Un nouvel équipement culturel de taille pour la Ville de Rouen

Rien n'avait filtré jusqu'ici. La surprise devait rester entière. La Crea a annoncé ce jeudi 16 mai avoir commandé à l'artiste Yadegoar Asisi un oeuvre baptisée "Les panoramas de Rouen".

Pour accueillir la réalisation de l'architecte et artiste allemand, une vaste rotonde de 28 mètres de haut et de 34 mètres de diamètre sera construite à Rouen. Celle-ci devrait trouver sa place dans le prolongement de l'avenue Pasteur, entre H2O et le Hangar de l'agence de l'eau. Le panorama conçu pour Rouen devrait reconstituer la ville au début du XVe siècle, à l'époque de Jeanne d'Arc.

La construction devrait débuter au printemps 2014. L'ouverture au public devrait se faire dès l'été 2014. La structure et les différentes oeuvres exposées devraient coûter environ 1,3 million d'euros par an pendant 5 ans. L'investissement sera porté par la Crea, la Région et la Matmut.

Plus d'informations à venir...