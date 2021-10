Rouen : contrôlé en présence de deux prostituées

Les deux jeunes femmes avaient été repérées un peu avant minuit sur le quai de Paris, à Rouen, par la patrouille de la BAC. Vêtues toutes les deux de mini-jupes rose fluo, elles agitaient les mains en direction des automobilistes quand l'un d'eux s'est arrêté. Les deux femmes sont montées à bord, sans penser qu'elles étaient suivies par les policiers.

Le petit trio a été contrôlé en pleine action, sur un parking d'Amfreville-la-Mivoie, rue Georges Lindet. Les deux prostituées, de nationalité roumaine, étaient âgées de 19 et 21 ans. Elles et leur "client", âgé de 27 ans et originaire de l'agglomération, ont été entendus à l'Hôtel de police.