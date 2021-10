A Saint-Contest, le futur eldorado des bureaux

Il y a vingt ans naissait à la frontière nord-ouest de Caen le laboratoire Frank Duncombe du Conseil général. Il était le premier établissement à s'installer sur le territoire de Saint-Contest. Depuis, l'activité économique n'a cessé de s'y épanouir. Du coup, un deuxième parc "Espace d'Entreprise" va être créé sur une parcelle de dix hectares.



Un cadre champêtre

"Il est apparu logique de poursuivre le développement de cette zone", estime David Ploë, responsable commercial chez Foncim, société d'aménagement foncier. "Le succès du Parc Athéna, tout proche, nous a démontré tout son potentiel".

Débuté il y a six ans, le programme d'une vingtaine de terrains à bâtir a déjà séduit plusieurs entreprises, attirées par la proximité de la Chambre de commerce et d'industrie, "véritable locomotive" des lieux. Quatre d'entre eux y ont bâti leurs locaux, parmi lesquelles un bureau d'études, un cabinet d'architecture et un hôtel. D'autres constructions sont en cours et des permis de construire sur le point d'être déposés.

"L'objectif est de faire à terme de cet espace une zone majeure spécialisée dans le secteur tertiaire", explique David Ploë. "Nous serons l'un des seuls sites de l'agglomération à ne proposer que des bureaux et des services. Toutes les professions libérales s'y retrouveront. Qui plus est, nous pouvons répondre à toutes les demandes, de 100m2 à 10 000 m2 de bureaux".

Parmi les avantages mis en avant par les promoteurs, une "harmonie architecturale", chapeautée par un architecte-conseil qui veille à sa cohérence. Autre atout, le contexte verdoyant et spacieux, entre les champs et le quartier de la Folie-Couvrechef, où le stationnement gratuit ne manque pas.