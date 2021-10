La table caennaise de la semaine : l'Epicurien, au parfum d'Italie

Situé place Saint-Sauveur, le restaurant a ouvert ses portes il y a un mois. L’établissement, qui fait également office d’épicerie, accueille ses clients dans une ambiance cosy et feutrée. Salle très lumineuse à dominante noir et blanc, sièges confortables, couverts design, l’intérieur est irréprochable.



Tous les plats à 10 €

Après la bonne surprise constituée par une tapenade d’olives offerte en apéritif, le sans-faute continue une fois le plat servi : des ravioles à la sauce gorgonzola remarquablement dressées et accompagnées d’une petite salade, simple mais légère. Les tagliatelles aux cèpes servies à mon voisin de table semblent de même nature. Et le goût ne déçoit pas. Le tout à un prix somme toute raisonnable : les assiettes de charcuterie et les plats coûtant tous 10 €. Bien que déjà repu, l’envie me prend d’un dessert, vanté par l’un des deux associés, toujours aux petits soins pour vous : un café gourmand accompagné de deux friandises italiennes à base de nutella. Un seul regret : le peu de choix offert aux clients, avec quatre assiettes et quatre plats proposés. Mais en prime, la maison offre en fin de repas du limoncello pour digestif. Mon palais en conserve encore comme un parfum d’Italie.



Pratique : L’Epicurien, place Saint-Sauveur à Caen. Ouvert de 9h à 20h. Tél : 02 31 85 23 57.