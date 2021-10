Le Terrible est arrivé à Cherbourg

Le Terrible a fait son entrée dans la rade de Cherbourg ce jeudi 18 mars en fin de matinée. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins a été pris en charge par un bataillon de bâtiments chargés de l'escorter. Le bateau pilote militaire, les deux remorqueurs Le Saire et Le Fréhel, plusieurs pousseurs et zodiacs ont été utilisés pour l'opération. On attend maintenant le submerssible au port militaire. Le sous-marin doit subir un entretien complet aux ateliers DCNS. D'ici 8 semaines, il reprendra la mer pour ses derniers essais avant de prendre son service actif auprès de la Marine nationale.

Bonus PHOTOS : remerciements à la Marine Nationale et au bureau de communication de la préfecture maritime de Cherbourg.