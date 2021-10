Au tribunal : ivre au volant, avec quatre fillettes à bord...

Alors qu'il travaille en région parisienne, il conserve son logement à Hermanville pour ne pas dépayser ses deux filles. Ce week-end là, il reçoit aussi deux de leurs amies et prend l'apéritif avec les parents de ces dernières. Le lendemain, il doit rencontrer sa mère. Il débute la journée par deux bières. Ce n'est qu'un début. Les fillettes témoignent : "on lui a demandé d'arrêter de boire". Mais il décide tout de même de conduire. Il entasse les quatre fillettes de 8 à 11 ans à l'arrière de sa voiture. Deux d'entre elles sont attachées avec la même sangle.

Sa conduite entraîne un contrôle, il était suivi par une voiture de police. Les fillettes s'en souviennent encore : "On hurlait à l'intérieur de la voiture, car on savait qu'il était saoul et qu'il allait se faire arrêter". Son alcoolémie atteint 2,85 g/l de sang. Il est immédiatement interpellé. "Ces fillettes ont vécu la peur de leur vie", commente la présidente du tribunal en audience correctionnelle, jeudi 2 mai.

Le prévenu a été condamné à quatre mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Par mesure de clémence, son permis n'est suspendu que pour six mois, afin qu'il ne perde pas son travail.