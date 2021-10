S'adapter à l'e-tourisme

Dans le cadre d'une démarche entamée depuis le début de l'année, la CCI de Caen, par le biais de formations, souhaite apporter de nombreux conseils aux professionnels du tourisme du Calvados et leur faire prendre conscience qu'ils doivent acquérir et développer leurs compétences en matière de nouvelles technologies. A côté de ce dispositif, le Comité départemental du tourisme, avec l'aide des chambres de commerce et d'industrie, a décidé de créer 'une place de marché” virtuelle, véritable vitrine commerciale des produits de la destination Caen et Calvados accessibles en ligne, valorisant les hébergements ou encore les lieux de visite. Sur le plan technique, la plate-forme devrait être opérationnelle en juin. D'ici à l'été prochain, le comité espère convaincre le plus grand nombre de professionnels du secteur d'adhérer à ce projet.



