Notre essai : la Ford Kuga a sérieusement progressé

Et son allongement de 8 cm met l’habitabilité des places arrière à l’abri de la critique. En outre, les dossiers des sièges arrière, fractionnables 60/40, sont devenus inclinables, et rabattables d’une seule main. Le coffre gagne aussi 46 litres, avec hayon motorisé en option sur la meilleure exécution.

L’habitabilité des places arrière bien améliorée

La planche de bord ne manque ni d’allure ni de qualité, mariant revêtement moussé en partie supérieure, laque piano noir brillant sur la console centrale et notes chromées pour animer l’ensemble. À son sommet trône un écran central de taille moyenne, lisible. Et tous les rangements souhaitables répondent présent. Distribué sur deux finitions seulement, Trend et Titanium, l’équipement de série reconduit la donne du modèle précédent, avec quelques “plus”, ainsi que certaines aides à la conduite, en option.

Reconnaissance vocale

Novateur, le système de reconnaissance vocale évolué SYNC permet, via le Bluetooth, l’écoute des SMS convertis, et d’y répondre à la voix. Lecture des bibliothèques musicales ou alerte automatique des secours en cas d’accident sont aussi au programme.

Elaborée sur la plate-forme du monospace C-MAX, la nouvelle Kuga reprend les deux diesel 2.0 TDCi, retravaillés pour limiter les rejets de CO2 et toujours déclinés en 140 ch (disponible en traction avant et en 4x4) et 163 ch (exclusivement 4x4). Du nouveau en revanche sous le capot de l’essence, où un modernissime 4 cylindres “downsizé”, le 1.6 i EcoBoost, se substitue au 5 cylindres 2.5i Turbo de 200 ch. Il libère 150 ch en traction avant, et même 182 ch en 4 roues motrices où la Kuga bénéficie d’une nouvelle transmission intégrale dont la répartition du couple entre les essieux est plus réactive. L’électronique y incorpore une fonction inédite, le Curve Control, qui optimise la vitesse de passage en courbe.

Mordante et confortable

Au volant du 2.0 TDCi 140 ch en deux roues motrices, on a d’emblée la sensation de bien avancer. Qu’elle soit en 4x2 ou en 4x4, cette Ford haute sur pattes suit la trajectoire avec agilité, et sans roulis vraiment prononcé. Toutefois, l’apport de la transmission intégrale renforce les compétences routières, notamment dans la traversée de voies à faible adhérence, qu’elle sécurise donc. Mais cette authentique routière mordante sait aussi se montrer confortable dans son amortissement.

Repères

SUV aérodynamique. Plus longue, plus basse et plus étroite que sa devancière, la carrosserie de la nouvelle Kuga s’avère plus aérodynamique, avec un Cx descendu de 0,38 à 0,33.

Bons équipements. En finition d’accès Trend, un démarrage en côte s’est adjoint à l’ESP, un limiteur de vitesse au régulateur, apparition d’un 7e airbag pour les genoux du conducteur, etc. Mieux : la nouvelle gamme en livre davantage pour moins cher (- 900 € en moyenne).

Options novatrices. Depuis la Focus, Ford entend démocratiser des équipements novateurs en option, tels le stationnement semi-automatique Active Park Assist (550 €, pour Titanium), l’aide au maintien dans la file (inclut dans un pack complet à 1.050 €, pour Titanium), la surveillance des angles morts BLIS (210 €), le freinage automatisé à basse vitesse Active City Stop (300 €), etc.

Verdict : 15/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage **

Séduction/Prix ***