Notre essai auto : la Coccinelle Cabriolet Il a la saveur de la “dolce vita”

La mise plus racée de la nouvelle venue, passablement sportive et très moderne aussi, n’en cultive toujours pas moins ce brin de nostalgie qui fait son charme et sa singularité. Mais sans occulter les atouts fonctionnels de ce cabriolet à capote de toile, rallongé de 15,2 cm sur la New Beetle pour 4 bonnes places. Par contre, le coffre se limite à 225 litres (capote ouverte ou fermée), mais les dossiers des sièges arrière peuvent aussi s’abattre symétriquement.

Un plaisir orienté grand air

Assurant une bonne isolation, thermique et phonique, avec trois épaisseurs de toile, la capote au profil agréablement arrondi augmente du même coup la garde au toit de 1,2 cm lorsqu’elle est fermée. Disponible en noir ou en beige clair, elle se plie en 9,5 secondes et se déploie en 11”, son mécanisme électrique autorisant la manœuvre en roulant jusqu’à 50 km/h.

En mode “cheveux au vent”, les turbulences s’avèrent assez maîtrisées dans le cockpit, surtout avec les 4 vitres en place. Option ou standard, un grand coupe-vent préserve davantage les coiffures, mais occulte les places arrière de sa présence.

Techniquement proche de la Golf 6, le plus abordable des trois cabriolets Volkswagen (à partir de 20 890 € en 1.2 TSi 105 ch bvm6) bénéficie de renforts de caisse spécifiques et d’un utile système anti-retournement actif. Au programme, trois blocs essence (1.2 TSi 105 ch, 1.4 TSi 160 ch et 2.0 TSi 200 ch) et deux diesel (1.6 TDi 105 ch et 2.0 TDi 140 ch), tous avec boîte 6 ou auto DSG.