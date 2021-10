Nouvelle bande-annonce à 200km/h pour "Fast and Furious 6"

En un peu plus de deux minutes, le sixième épisode de "Fast and Furious" offre une rapide présentation de son intrigue : le retour de Dominic Toretto (Vin Diesel) sur un gros coup afin de sauver Letty (Michelle Rodriguez), passée pour morte à la fin de "Fast and Furious 4". Un scénario simple, propice à un enchaînement de cascades motorisées de haute volée, afin de mettre un terme à une série de vols de convois militaires.



Dwayne Johnson et Paul Walker font aussi leur retour dans la saga. L'acteur britannique Luke Evans campe le grand méchant du long métrage de Justin Lin, attendu le 7 mai prochain en Amérique du Nord. Les spectateurs français pourront découvrir "Fast and Furious 6" le 22 mai.