Elections Régionales 2010 : c'est parti pour le premier tour !

C'est parti pour le premier tour des élections régionales. En Basse-Normandie, 1 083 277 électeurs sont appelés à voter pour les 8 listes candidates aux régionales. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin et le resteront jusqu'à 18h, sauf à Caen où vous pourrez voter jusqu'à 19h.

Au niveau national d'abord, ce scrutin représente un dernier test avant l'élection présidentielle de 2012. La Gauche est donné gagnante dans les derniers sondages mais une forte abstention est redoutée. Près d'un électeur sur deux pourrait bouder les urnes aujourd'hui. Côté régional, Laurent Beauvais (tête de liste PS) et Jean-François Le Grand (tête de liste UMP) sont donnés au coude-à-coude. Europe Ecologie serait troisième... Mais il ne s'agit bien sûr que de sondages et c'est dans les urnes que la différence se fera.

